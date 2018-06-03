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Дальнее зарубежье 03.06.2018 10:05

Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа

Ракета, выпущенная по территории Израиля из сектора Газа, была перехвачена израильской системой противоракетной обороны "Железный купол", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Вслед за сиренами, прозвучавшими в региональном совете Эшколь, одна ракета была запущена из сектора Газа в сторону территории Израиля. Она была перехвачена системой "Железный купол" Армии обороны Израиля", - отмечается в твиттере Армии обороны Израиля.

Ранее ВВС Израиля нанесли авиаудары по 10 целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР ГАЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]