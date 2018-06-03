Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа

Ракета, выпущенная по территории Израиля из сектора Газа, была перехвачена израильской системой противоракетной обороны "Железный купол", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Вслед за сиренами, прозвучавшими в региональном совете Эшколь, одна ракета была запущена из сектора Газа в сторону территории Израиля. Она была перехвачена системой "Железный купол" Армии обороны Израиля", - отмечается в твиттере Армии обороны Израиля.

Ранее ВВС Израиля нанесли авиаудары по 10 целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.