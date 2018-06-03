Российский турпоток в Турцию за год вырос на 64%

Турцию в первом квартале 2018 года посетили 524,4 тыс. российских туристов, что на 63,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, следует из статистики министерства культуры и туризма республики.

В общей сложности Турция за январь-апрель приняла 7,8 млн иностранных туристов, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Первое место по числу визитов в страну заняли граждане Ирана (858 тыс.). В лидерах также Германия (671,7 тыс.), Грузия (651,2 тыс.) и Болгария (579,6 тыс.). Россияне на пятом месте по числу иностранных прибытий в Турцию.

Чаще всего туристы в январе-апреле посещали Стамбул - 50,1%, провинции Анталья - 13,7%, Эдирне - 10,8%, Артвин - 9% и Агры - 2,4%.

В апреле иностранный турпоток в Турцию вырос на 28,3%, составив 2,7 млн путешественников. Российский турпоток в апреле увеличился на 61% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года, до 292,7 тыс. По общему числу прибытий в Турцию россияне в апреле заняли первое место, опередив граждан Германии (254,9 тыс.), Болгарии (202 тыс.), Грузии (175,8 тыс.) и Великобритании (141,8 тыс.)

Ранее турецкие власти сообщали, что рассчитывают принять 6 млн туристов из России в этом году. В общей сложности Турция ожидает 38 млн зарубежных гостей - на 17% больше, чем годом ранее.