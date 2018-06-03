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Дальнее зарубежье 03.06.2018 10:47

КНДР не получит ослабления режима санкций до шагов к денуклеаризации - глава Пентагона

Северная Корея сможет рассчитывать на ослабление санкционного режима только после того, как продемонстрирует шаги к денуклеаризации, заявил в воскресенье глава Пентагона США Джеймс Мэттис.

"Мы должны оставаться бдительными. Мы будем продолжать выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Северная Корея получит ослабление (санкционного режима - ИФ) только тогда, когда продемонстрирует поддающиеся проверке, необратимые шаги к денуклеаризации", - приводит заявление министра обороны США, находящегося в Сингапуре, телеканал Си-Эн-Эн.

Как сказал Дж.Мэттис, "мы можем рассчитывать, в лучшем случае, на ухабистый путь к переговорам" с Северной Кореей.

Саммит КНДР-США запланирован на 12 июня в Сингапуре. В конце мая президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в котором заявил, что отменяет саммит из-за резких заявлений Пхеньяна. В ответ на это Пхеньян заявил о готовности к проведению запланированного саммита.

Однако по итогам встречи с зампредом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем Д.Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

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Тэги: США, КНДР, МЭТТИС, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]