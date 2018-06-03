КНДР не получит ослабления режима санкций до шагов к денуклеаризации - глава Пентагона

Северная Корея сможет рассчитывать на ослабление санкционного режима только после того, как продемонстрирует шаги к денуклеаризации, заявил в воскресенье глава Пентагона США Джеймс Мэттис.
"Мы должны оставаться бдительными. Мы будем продолжать выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Северная Корея получит ослабление (санкционного режима - ИФ) только тогда, когда продемонстрирует поддающиеся проверке, необратимые шаги к денуклеаризации", - приводит заявление министра обороны США, находящегося в Сингапуре, телеканал Си-Эн-Эн.
Как сказал Дж.Мэттис, "мы можем рассчитывать, в лучшем случае, на ухабистый путь к переговорам" с Северной Кореей.
Саммит КНДР-США запланирован на 12 июня в Сингапуре. В конце мая президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в котором заявил, что отменяет саммит из-за резких заявлений Пхеньяна. В ответ на это Пхеньян заявил о готовности к проведению запланированного саммита.
Однако по итогам встречи с зампредом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем Д.Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре.
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