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Дальнее зарубежье 03.06.2018 11:15

ВВС Израиля нанесли вторую серию ударов по объектам ХАМАС в Газе

ВВС Израиля совершили авиаудар по пяти объектам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ночь на воскресенье, пишет "Таймс оф Исраэл".

По данным армии обороны Израиля, рейды были направлены на "пять террористических объектов, принадлежавших морским силам террористической группировки ХАМАС в северной части сектора Газа".

Дополнительная серия ударов была совершена в ответ на обстрел южных территорий Израиля, отмечают израильские военные. Ранее военные Израиля нанесли 10 ударов по целям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел.

Израильская система ПРО "Железный купол" за сутки перехватила четыре ракеты, запущенные с территории сектора Газа. Тысячам израильтян пришлось провести ночь в убежищах.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, АВИАУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]