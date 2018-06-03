ВВС Израиля нанесли вторую серию ударов по объектам ХАМАС в Газе

ВВС Израиля совершили авиаудар по пяти объектам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ночь на воскресенье, пишет "Таймс оф Исраэл".
По данным армии обороны Израиля, рейды были направлены на "пять террористических объектов, принадлежавших морским силам террористической группировки ХАМАС в северной части сектора Газа".
Дополнительная серия ударов была совершена в ответ на обстрел южных территорий Израиля, отмечают израильские военные. Ранее военные Израиля нанесли 10 ударов по целям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел.
Израильская система ПРО "Железный купол" за сутки перехватила четыре ракеты, запущенные с территории сектора Газа. Тысячам израильтян пришлось провести ночь в убежищах.
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