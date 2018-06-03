Стартует кампания по выдвижению кандидатов в мэры Москвы

Постановление о назначении даты выборов мэра Москвы на 9 сентября, принятое Мосгордумой 2 июня, в воскресенье утром было официально опубликовано на сайте парламента. Это дает начало отсчета процедуры выдвижения кандидатов, которая продлится в течение 30 дней.

Вместе с тем, Мосгоризбирком начнет принимать документы от желающих побороться за главный пост Москвы только в рабочее время, то есть с понедельника.

Таким образом, прием документов на выдвижение кандидатов в мэры Москвы продлится с 4 июня по 2 июля. До этой даты также должен проходить сбор подписей для прохождения "муниципального фильтра" всеми кандидатами, а также сбор подписей избирателей для самовыдвиженцев. Документы для регистрации кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 3 июля.

Для прохождения "муниципального фильтра" кандидатам необходимо собрать порядка 110 местных депутатов, состоящих в советах депутатов трех четвертей от всех муниципальных образований столицы. Точное число необходимых подписей Мосгоризбирком утвердит в течение трех дней.

Самовыдвиженцам в свою поддержку необходимо собрать от 36,1 тыс. до 39,7 тыс. подписей избирателей, то есть 0,5% от общего числа избирателей в Москве. На прошлых выборах мэра столицы в 2013 году требовалось собрать в два раза больше подписей - 73 тыс. Кандидатам от партий сбор подписей избирателей не требуется.

Решение о регистрации кандидатов в мэры Москвы, либо об отказе в регистрации должно приниматься в течение 10 дней после приема документов, то есть список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.

Кандидатом на пост мэра Москвы может стать гражданин России, которому на день голосования исполнится 30 лет. Мэр избирается на пятилетний срок. Одно лицо не может быть избрано мэром Москвы более двух сроков подряд.

На предстоящих 9 сентября выборах избирательные участки будут работать с 08:00 до 22:00, а не до 20:00 как ранее. Кроме того, впервые на мэрских выборах будет предусмотрена возможность организации мест голосования за пределами Москвы.

О своем участии в выборах заявляли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, лидер "Альянса Зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и другие.