Любые торговые соглашения Вашингтона и Пекина потеряют силу, если США введут пошлины, заявили в КНР

Соглашения и договоренности по торговле между Китаем и США не вступят в силу в случае, если США введут ограничительные меры в отношении китайских товаров, включая повышенные таможенные пошлины, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на официальные китайские СМИ.
"Если Соединенные Штаты введут торговые ограничительные меры, включая повышение таможенных пошлин, все экономические и торговые договоренности, достигнутые двумя сторонами, не вступят в силу", - говорится в заявлении китайской стороны по итогам очередного раунда торговых переговоров между США и КНР.
АП отмечает, что в настоящее время в Пекине находится американский министр торговли Уилбур Росс. По итогам переговоров вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ он заявил, что диалог был "дружелюбным и открытым".
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