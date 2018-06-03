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Дальнее зарубежье 03.06.2018 14:47

Любые торговые соглашения Вашингтона и Пекина потеряют силу, если США введут пошлины, заявили в КНР

Соглашения и договоренности по торговле между Китаем и США не вступят в силу в случае, если США введут ограничительные меры в отношении китайских товаров, включая повышенные таможенные пошлины, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на официальные китайские СМИ.

"Если Соединенные Штаты введут торговые ограничительные меры, включая повышение таможенных пошлин, все экономические и торговые договоренности, достигнутые двумя сторонами, не вступят в силу", - говорится в заявлении китайской стороны по итогам очередного раунда торговых переговоров между США и КНР.

АП отмечает, что в настоящее время в Пекине находится американский министр торговли Уилбур Росс. По итогам переговоров вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ он заявил, что диалог был "дружелюбным и открытым".

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]