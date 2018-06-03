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Дальнее зарубежье 03.06.2018 15:25

Криминальное агентство Британии проверяет источники благосостояния около 140 россиян и связанных с РФ людей - СМИ

Национальное криминальное агентство Великобритании занимается расследованием источников благосостояния 120-140 россиян и людей, чьи активы связаны с РФ или ее выходцами, пишет в воскресенье газета "Таймс".

"Мы нацелены на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием. Мы не определяем объекты (расследования - ИФ), исходя из их национальности", - заявил глава департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениями агентства Дональд Тун.

Он отметил, что в настоящее время его сотрудники проверяют от 120 до 140 человек, имущество которых имеет так называемое "неясное происхождение".

Однако, пишет "Таймс", по данным источника в правительстве, знакомого с ходом расследования, "значительное число этих людей - россияне, либо связаны с россиянами".

"Нападение в Солсбери ускорило нашу работу с нелегальными финансами коррумпированных элит, поэтому объем работы, которой мы занимаемся в отношении коррумпированных россиян, по определению вырос", - говорит источник издания.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯНЕ, БЛАГОСОСТОЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]