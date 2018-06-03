Криминальное агентство Британии проверяет источники благосостояния около 140 россиян и связанных с РФ людей - СМИ

Национальное криминальное агентство Великобритании занимается расследованием источников благосостояния 120-140 россиян и людей, чьи активы связаны с РФ или ее выходцами, пишет в воскресенье газета "Таймс".
"Мы нацелены на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием. Мы не определяем объекты (расследования - ИФ), исходя из их национальности", - заявил глава департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениями агентства Дональд Тун.
Он отметил, что в настоящее время его сотрудники проверяют от 120 до 140 человек, имущество которых имеет так называемое "неясное происхождение".
Однако, пишет "Таймс", по данным источника в правительстве, знакомого с ходом расследования, "значительное число этих людей - россияне, либо связаны с россиянами".
"Нападение в Солсбери ускорило нашу работу с нелегальными финансами коррумпированных элит, поэтому объем работы, которой мы занимаемся в отношении коррумпированных россиян, по определению вырос", - говорит источник издания.
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