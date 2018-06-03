Уругвай отказался выполнить просьбу США о высылке российских дипломатов

Давление со стороны США с требованием выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипалей" оказывалось на Уругвай, заявила вице-президент, председатель Сената Уругвая Лусия Тополански на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"У нас не так давно был такой инцидент, когда правительство Соединенных Штатов Америки попросило нас выслать российских дипломатов из-за инцидента в Великобритании, но мы отказались, именно следуя принципу, что мы не должны вмешиваться в дела других государств", - сказала Л.Тополански.

"Мы уверены, что у других стран Латинской Америки была такая же ситуация, как у нас", - добавила она.

Л.Тополански также отметила, что новости в связи с происшествием Солсбери "были непонятными и выглядели как монтаж".

В.Володин поблагодарил Уругвай за отказ выслать российских дипломатов.

"Хочется выразить вам слова благодарности, что вы не поддались и не пошли на поводу и не поддались давлению в данном случае со сторон США", - сказал он.

"История показывает, что политические провокации продолжаются сегодня в мире. Великобритания спровоцировав эту ситуацию основывалась на отравлении Скрипалей. Потом когда это все развалилось, всем очевидно, что это была провокация, направленная на повышение напряжения в отношениях не только между нашими странами, но и между другими странами", - сказал В.Володин.

Он отметил, что сейчас всем понятно, что "эта история понятно туманом". "Такие инициативы, это все делает мир более напряженным",- сказал он.

В воскресенье в Госдуме проходят двусторонние встречи спикера В.Володина с главами делегаций, прибывших в Москву на Первый международный форум "Развитие парламентаризма".

Ожидается, что участие в форуме примут представители 96 стран мира, сообщает сайт Госдумы.

Официально форум откроется 4 июня, в полдень, на ВДНХ. Планируется в рамках работы секций обсудить законодательное обеспечение развития мировой экономики в XXI веке, роль парламентов в укреплении международной безопасности, а также развитие национального законодательства и правотворчество в интересах суверенных народов.