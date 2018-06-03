Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0272 GBR   2.2546 TRY   0.3754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 16° 24° 5 Июн 17° 26° 6 Июн 18° 28°

ТЭК 03.06.2018 12:17

Эрдоган пригласил президента Туркмении на открытие газопровода TANAP

Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили накануне в беседе по телефону президенты Турции Реджеп Эрдоган и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Турецкий лидер пригласил туркменского коллегу принять участие в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Туркменистан придаёт большое значение сотрудничеству с Турцией, которое динамично развивается, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций на принципах взаимопонимания, взаимоуважения, в интересах обоих народов, - сказал туркменский президент.

Г.Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган отметили наличие солидного обоюдного потенциала для интенсификации сотрудничества, в том числе в топливно-энергетической сфере.

"Богатый на углеводородные залежи Туркменистан готов поставить их на службу всеобщему прогрессу и устойчивого развития, - сказал Г.Бердымухамедов.

Он также подчеркнул, что Туркменистан, обладающий более чем достаточными объёмами газа, чтобы удовлетворить все взятые на себя обязательства по имеющимся маршрутам и планируемым, выступает сторонником справедливого распределения энергоресурсов на основе баланса интересов страны-поставщика, страны-транзитёра и конечного потребителя.

Выразив поддержку проводимой Туркменистаном газовой дипломатии на мировой арене, Реджеп Эрдоган пригласил Гурбангулы Бердымухамедова на открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), которое состоится в июне.

Г.Бердымухамедов выразил благодарность за приглашение. Этот вопрос будет рассмотрен в соответствующем порядке, по дипломатическим каналам.

В ходе разговора лидеры Туркменистана и Турции рассмотрели также перспективы сотрудничества в транспортной сфере.

"Формирующаяся в Туркменистане логистическая система международного значения превращает нашу страну в крупный транспортно-транзитный узел Евразии, особенно с учётом недавно введённого в эксплуатацию нового Международного морского порта в городе Туркменбаши, - отметил Г.Бердымухамедов.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Трубопровод TANAP является частью проекта "Южный газовый коридор", предполагающего транспортировку "голубого топлива" из Каспийского региона в страны Европейского союза. На первом этапе по ЮГК предполагается транспортировать азербайджанский газ, в перспективе - "голубое топливо" из других стран, в том числе Туркменистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ДОГОВОРЕННОСТЬ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]