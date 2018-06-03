Эрдоган пригласил президента Туркмении на открытие газопровода TANAP

Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили накануне в беседе по телефону президенты Турции Реджеп Эрдоган и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Турецкий лидер пригласил туркменского коллегу принять участие в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Туркменистан придаёт большое значение сотрудничеству с Турцией, которое динамично развивается, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций на принципах взаимопонимания, взаимоуважения, в интересах обоих народов, - сказал туркменский президент.

Г.Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган отметили наличие солидного обоюдного потенциала для интенсификации сотрудничества, в том числе в топливно-энергетической сфере.

"Богатый на углеводородные залежи Туркменистан готов поставить их на службу всеобщему прогрессу и устойчивого развития, - сказал Г.Бердымухамедов.

Он также подчеркнул, что Туркменистан, обладающий более чем достаточными объёмами газа, чтобы удовлетворить все взятые на себя обязательства по имеющимся маршрутам и планируемым, выступает сторонником справедливого распределения энергоресурсов на основе баланса интересов страны-поставщика, страны-транзитёра и конечного потребителя.

Выразив поддержку проводимой Туркменистаном газовой дипломатии на мировой арене, Реджеп Эрдоган пригласил Гурбангулы Бердымухамедова на открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), которое состоится в июне.

Г.Бердымухамедов выразил благодарность за приглашение. Этот вопрос будет рассмотрен в соответствующем порядке, по дипломатическим каналам.

В ходе разговора лидеры Туркменистана и Турции рассмотрели также перспективы сотрудничества в транспортной сфере.

"Формирующаяся в Туркменистане логистическая система международного значения превращает нашу страну в крупный транспортно-транзитный узел Евразии, особенно с учётом недавно введённого в эксплуатацию нового Международного морского порта в городе Туркменбаши, - отметил Г.Бердымухамедов.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Трубопровод TANAP является частью проекта "Южный газовый коридор", предполагающего транспортировку "голубого топлива" из Каспийского региона в страны Европейского союза. На первом этапе по ЮГК предполагается транспортировать азербайджанский газ, в перспективе - "голубое топливо" из других стран, в том числе Туркменистана.