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Дальнее зарубежье 03.06.2018 12:18

В Словении проходят досрочные парламентские выборы

Граждане Словении в воскресенье выбирают депутатов Государственного собрания, парламента страны, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Согласно предварительным опросам, в ходе выборов большинство голосов может получить правая Словенская демократическая партия (СДП) бывшего премьера Янеза Янши, однако вряд ли ей удастся заручиться поддержкой, которой будет достаточно для формирования правительства, отмечает АП.

По данным опросов, партия может получить около 25% голосов. За ней следуют ряд умеренных партий бывшей коалиции, которые могут собрать по 10-12% голосов избирателей.

"Растущая популярность Янши в традиционно умеренной Словении рассматривается как отражения резкого всплеска правого популизма в центральной и восточной Европе на фоне притока беженцев из стран Ближнего Востока и Африки", - подчеркивает агентство.

Однако, отмечает АП, по сообщениям наблюдателей, многие из избирателей заявляли до выборов, что пока не определились, какую партию поддержат в день голосования.

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Тэги: СЛОВЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]