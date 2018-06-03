Нетаньяху отложил обсуждение вопроса о признании Израилем геноцида армян до выборов в Турции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отложить обсуждение вопроса о признании еврейским государством геноцида армян в период Первой мировой до выборов в Турции, запланированных на 24 июня, пишет в воскресенье "Таймс оф Исраэл".
В заявлении МИД Израиля говорится, что Б.Нетаньяху принял рекомендацию ведомства отложить заседание министерской законодательной комиссии, на которой планировалось рассмотреть этот вопрос.
Внешнеполитическое ведомство считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может использовать ситуацию, чтобы заручиться большей поддержкой для своей Партии справедливости и развития в преддверии парламентских выборов.
Выборы в Турции запланированы на 24 июня.
МЧС Азербайджан и МОГО подпишут Регламент об информационном обмене
Президент Алиев принял генсека МОГО
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 80 раз - Минобороны Азербайджана
Эрдоган пригласил президента Туркмении на открытие газопровода TANAP
Россия третий месяц подряд не выполняет сделку ОПЕК+
Ливневые дожди привели к частичному разрушению автомобильного моста через реку Гейчай в Азербайджане
Обед с миллиардером Баффетом купили на аукционе за $3,3 млн
Число туристов из Китая в КНДР вырастет в этом году на фоне потепления отношений
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell отметила Международный День Защиты Детей в общественном реабилитационном центре UAFA в Гяндже
Nar выступил с инициативой по случаю Международного дня защиты детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»