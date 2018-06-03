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Дальнее зарубежье 03.06.2018 13:33

Нетаньяху отложил обсуждение вопроса о признании Израилем геноцида армян до выборов в Турции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отложить обсуждение вопроса о признании еврейским государством геноцида армян в период Первой мировой до выборов в Турции, запланированных на 24 июня, пишет в воскресенье "Таймс оф Исраэл".

В заявлении МИД Израиля говорится, что Б.Нетаньяху принял рекомендацию ведомства отложить заседание министерской законодательной комиссии, на которой планировалось рассмотреть этот вопрос.

Внешнеполитическое ведомство считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может использовать ситуацию, чтобы заручиться большей поддержкой для своей Партии справедливости и развития в преддверии парламентских выборов.

Выборы в Турции запланированы на 24 июня.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРМЕНИЯ, ГЕНОЦИД, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]