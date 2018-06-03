Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0272 GBR   2.2546 TRY   0.3754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 16° 24° 5 Июн 17° 26° 6 Июн 18° 28°

Дальнее зарубежье 03.06.2018 13:57

Смертельная давка возникла в толпе претенденток на рабочие места в афганском городе Мазари-Шариф

Одна студентка погибла и 21 пострадали в результате давки, которая образовалась перед зданием лицея для девочек "Fatemeh Balkhi" в городе Мазари-Шариф на северо-западе Афганистана, сообщили в воскресенье местные СМИ.

Сообщается, что трагедия произошла в толпе претенденток на карты на участие в конкурсе по распределению на рабочие места.

Администрация центральной провинциальной больницы имени Абу Али Сино подтвердила, что в лечебное учреждение из лицея было доставлено тело одной погибшей студентки, также пострадал 21 человек. Все пострадавшие девушки. Власти провинции Балх, административным центром которой является Мазари-Шариф, не комментируют происшествие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ЖЕНЩИНЫ, ДАВКА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Афганский лидер отправил на доработку законопроект против домашнего насилия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]