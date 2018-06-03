Смертельная давка возникла в толпе претенденток на рабочие места в афганском городе Мазари-Шариф

Одна студентка погибла и 21 пострадали в результате давки, которая образовалась перед зданием лицея для девочек "Fatemeh Balkhi" в городе Мазари-Шариф на северо-западе Афганистана, сообщили в воскресенье местные СМИ.

Сообщается, что трагедия произошла в толпе претенденток на карты на участие в конкурсе по распределению на рабочие места.

Администрация центральной провинциальной больницы имени Абу Али Сино подтвердила, что в лечебное учреждение из лицея было доставлено тело одной погибшей студентки, также пострадал 21 человек. Все пострадавшие девушки. Власти провинции Балх, административным центром которой является Мазари-Шариф, не комментируют происшествие.