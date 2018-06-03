Президент Алиев принял генсека МОГО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял генерального секретаря Международной организации гражданской обороны (мого) Владимира Кувшинова, сообщает сайт главы государства.
Н.Аббасова
Эрдоган пригласил президента Туркмении на открытие газопровода TANAP
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Число туристов из Китая в КНДР вырастет в этом году на фоне потепления отношений
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
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Уругвай отказался выполнить просьбу США о высылке российских дипломатов
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Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
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2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»