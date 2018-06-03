Власти Грузии не позволят радикалам дестабилизировать ситуацию - премьер

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в связи с проходящими в последние дни акциями протеста в Тбилиси заявил, что власти никому не дадут возможности дестабилизировать ситуацию.

"Что касается людей, у которых возникло чувство несправедливости, для нашей власти это серьезный вызов, и мы ответим на все вопросы. В отношении же радикальных групп, которые выдвигают абсолютно неправомерные политические требования, мы никому не позволим дестабилизировать ситуацию", - заявил Г.Квирикашвили в воскресенье журналистам.

Накануне на проходящей в Тбилиси перед зданием парламента акции против "несправедливости и произвола властей" ее организатор, отец убитого подростка Заза Саларидзе, заявил журналистам, что к акции подключатся оппозиционные партии.

Вечером в воскресенье акция протеста должна быть продолжена с участием оппозиционных партий, лидеры которых пообещали привести на нее максимально количество своих сторонников.