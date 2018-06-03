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Регион 03.06.2018 16:08

Власти Грузии не позволят радикалам дестабилизировать ситуацию - премьер

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в связи с проходящими в последние дни акциями протеста в Тбилиси заявил, что власти никому не дадут возможности дестабилизировать ситуацию.

"Что касается людей, у которых возникло чувство несправедливости, для нашей власти это серьезный вызов, и мы ответим на все вопросы. В отношении же радикальных групп, которые выдвигают абсолютно неправомерные политические требования, мы никому не позволим дестабилизировать ситуацию", - заявил Г.Квирикашвили в воскресенье журналистам.

Накануне на проходящей в Тбилиси перед зданием парламента акции против "несправедливости и произвола властей" ее организатор, отец убитого подростка Заза Саларидзе, заявил журналистам, что к акции подключатся оппозиционные партии.

Вечером в воскресенье акция протеста должна быть продолжена с участием оппозиционных партий, лидеры которых пообещали привести на нее максимально количество своих сторонников.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АКЦИИ, ОППОЗИЦИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]