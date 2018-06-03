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Происшествия 03.06.2018 16:32

Ливневые дожди привели к частичному разрушению автомобильного моста через реку Гейчай в Азербайджане

Наводнение на реке Гейчай из-за ливневых дождей стало причиной частичного разрушения моста участке автомобильной дороги Баку-Шемаха-Евлах, говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

«Из-за ливневых дождей, прошедших 1-2 июня, уровень воды в горных реках в ряде районов Азербайджана увеличился. В результате наводнения на реке Гейчай, на 217-ом участке автодороги Баку-Шемаха-Евлах разрушилась часть металлического моста в направлении Баку - левый корпус длиной порядка 6 метров и пешеходная часть.», - отмечается в сообщении.

Специалисты МЧС и Госагентства автомобильных дорог (ГААД) провели техосмотр моста, общая протяженность которая составляет 76,2 метра. Первичный осмотр показал, что водорегулирующие установки, построенные для предотвращения смыва крайних опор моста и речных склонов рядом с ним, разрушены, а также смыта часть барражной стены, сооруженной для снижения скорости селевых потоков. «Это привело дорогу в аварийное состояние и к ее временному закрытию. По мнению экспертов, основные несущие конструкции моста не подверглись серьезной деформации. После ослабления скорости селевых потоков мост будет повторно подвергнут техосмотру и будет принято окончательное решение о его устойчивости», - отмечается в информации.

В настоящее время МЧС, ГААД и исполнительная власть Гейчайского района готовят предложения по строительству альтернативного моста через реку Гейчай.

МЧС рекомендует использовать альтернативные путь для проезда в Гейчайский районный центр – через автомобильную дорогу Баку-Аляты- госграница с Грузией далее по автодороге Гейчай-Уджар и Гейчай-Бергушад.

Н.Аббасова

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Тэги: ЛИВНИ, МОСТ, РАЗРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]