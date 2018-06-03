Меркель представила свои взгляды на реформы в еврозоне в ответ на предложения Макрона

Канцлер Германии Ангела Меркель представила свою концепцию Европейского валютного фонда, а также взгляды на так называемый инвестиционный бюджет в ответ на предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о реформировании еврозоны, сообщает в воскресенье "Франкфуртер Альгемайне Зонтагсцайтунг".
В интервью изданию А.Меркель заявила, что поддерживает идею о создании так называемого инвестиционного бюджета. Эта инициатива должна быть направлена на уравнивание экономических различий между европейскими странами.
"Нам нужно быстрее сблизить экономические показатели между странами-членами (Евросоюза - ИФ). Чтобы этого добиться, нам необходимо усилить инвестиционные возможности с помощью дополнительной структурной политики", - заявила она газете.
По ее словам, инициатива поможет сгладить дисбаланс между более богатыми и бедными европейскими странами, "который необходимо быстро устранить в областях науки, технологий и инноваций". А.Меркель считает также, что введение бюджета должно происходить поэтапно с целью оценки его эффективности.
Кроме того, А.Меркель озвучила свои мысли относительно инициативы Европейского валютного фонда. Он должен быть создан посредством модификации Европейского стабилизационного механизма, который функционирует, чтобы выделять помощь странам, сталкивающимся с финансовыми трудностями.
"Нам нужно сделать себя немного более независимыми от Международного валютного фонда", - считает канцлер ФРГ. Так, она предлагает выделять странам, испытывающим проблемы, краткосрочные кредиты на ограниченный срок и с условием полного погашения.
Вместе с этим, А.Меркель призывает страны-партнеры по ЕС завершить переговоры о финансировании ЕС на период с 2021 по 2027 годы до выборов в Европарламент 2019 года, чтобы Европа сохраняла свою дееспособность в любой момент.
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