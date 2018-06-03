МЧС Азербайджан и МОГО подпишут Регламент об информационном обмене

МЧС Азербайджан и Международная организация гражданской обороны (МОГО) планируют подписать Регламент об информационном обмене, сообщает сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев в воскресенье обсудил с генеральным секретарем данной организации Владимиром Кувшиновым перспективы сотрудничества Азербайджана с МОГО.

Глава Азербайджана в ходе встречи отметил значимость мероприятия, приуроченного к 10-летию создания Академии МЧС, которое пройдет в понедельник в Баку, и участия в нем генсека МОГО. Президент также выразил уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и МОГО успешно продолжится и в будущем.

«В.Кувшинов, в свою очередь, подчеркнул, что предстоящее мероприятие, а также «Регламент об информационном обмене», который будет подписан между МОГО и МЧС Азербайджана, имеют большое значение для укрепления сотрудничества», - говорится в информации.

Генсек МОГО также отметил, что Азербайджан является одним из активных членов данной организации и вносит свой вклад в ее стратегическое развитие.

Н.Аббасова