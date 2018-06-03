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Дальнее зарубежье 03.06.2018 18:50

Трамп по-прежнему настроен на встречу с Путиным - Хантсман

Президент США Дональд Трамп по-прежнему положительно относится к возможности встречи с российским президентом Владимиром Путиным, заявил в воскресенье в эфире "Фокс ньюс" посол США в Москве Джон Хантсман.

"Что касается потенциальной встречи (Д.Трампа и В.Путина), когда придет время, о ней объявят. Белый дом, безусловно, сделает объявление. Но я думаю, что президент уже заявлял ранее, что он бы хотел встретиться с президентом Путиным и решить оставшиеся проблемы, и это хорошо", - заявил Дж.Хантсман.

Ранее газета "Уолл-стрит Джорнэл" писала со ссылкой на источники в администрации, что представители Белого дома прорабатывают вопросы, связанные с возможной встречей американского лидера и президента России. По данным источников, Дж.Хантсман прибыл в Вашингтон, чтобы помочь запланировать встречу.

По данным источников газеты, официальная встреча Д.Трампа и В.Путина - это текущий проект американского посла в России. Целью переговоров может стать обсуждение имеющихся разногласий между двумя странами.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]