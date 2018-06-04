Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9875 RUR   0.0273 GBR   2.273 TRY   0.3665

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.81 Brent   76.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 17° 26° 6 Июн 18° 30° 7 Июн 19° 30°

Дальнее зарубежье 04.06.2018 13:12

МККК готов активизировать помощь Пхеньяну и Сеулу по вопросу разделенных семей

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов активизировать работу с Сеулом и Пхеньяном по проблеме разделенных семей, заявил в понедельник в интервью агентству "Ренхап" глава организации Петер Маурер.

"Вопрос разделенных семей являлся предметом беспокойства МККК со времен Корейской войны, и мы всегда старались выстраивать нейтральное и беспристрастное политическое пространство, в котором могут быть найдены решения для разделенных семей, объединения семей, объяснений судеб пропавших людей", - заявил он.

По словам дипломата, МККК готов играть роль нейтрального посредника, если двум государствам потребуется техническая помощь для поиска пропавших людей.

"Мы надеемся, что новые тенденции могут предложить новые возможности, и МККК готов сыграть роль нейтрального посредника, при необходимости предложить свои услуги, в том числе технические средства, если этого будут желать обе страны и оба общества", - говорит П.Маурер.

В конце апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По ее итогам они подписали совместную декларацию, согласно которой стороны намерены возобновить процесс воссоединения семей, оказавшиеся по разные стороны демилитаризованной зоны в результате войны 1950-1953 годов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, МККК, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Южная Корея и КНДР обменялись списками членов делегаций, которые отправятся на переговоры на высоком уровне Мун Чжэ Ин попросил Ким Чен Ына не отказываться от встречи с Трампом Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу в демилитаризованной зоне, заявляют в Сеуле Мун Чжэ Ин призвал Трампа и Ким Чен Ына к проведению прямых переговоров после отмены сингапурского саммита Ядерный полигон КНДР планируют демонтировать 24 мая Южнокорейские журналисты вылетели в северокорейский Вонсан для освещения демонтажа ядерного полигона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]