МККК готов активизировать помощь Пхеньяну и Сеулу по вопросу разделенных семей

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов активизировать работу с Сеулом и Пхеньяном по проблеме разделенных семей, заявил в понедельник в интервью агентству "Ренхап" глава организации Петер Маурер.
"Вопрос разделенных семей являлся предметом беспокойства МККК со времен Корейской войны, и мы всегда старались выстраивать нейтральное и беспристрастное политическое пространство, в котором могут быть найдены решения для разделенных семей, объединения семей, объяснений судеб пропавших людей", - заявил он.
По словам дипломата, МККК готов играть роль нейтрального посредника, если двум государствам потребуется техническая помощь для поиска пропавших людей.
"Мы надеемся, что новые тенденции могут предложить новые возможности, и МККК готов сыграть роль нейтрального посредника, при необходимости предложить свои услуги, в том числе технические средства, если этого будут желать обе страны и оба общества", - говорит П.Маурер.
В конце апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По ее итогам они подписали совместную декларацию, согласно которой стороны намерены возобновить процесс воссоединения семей, оказавшиеся по разные стороны демилитаризованной зоны в результате войны 1950-1953 годов.
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