Минприроды Белоруссии продолжит доказывать Литве безопасность БелАЭС

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии надеется, в конце концов, убедить власти и общественность Литвы в безопасности строящейся Белорусской атомной станции (БелАЭС).

"Процесс (диалога - ИФ) идет непросто. Вместе с тем, думаю, что мы обязаны и убедим и общественность, и официальные лица, и структуры (Литвы - ИФ) в том, что Белорусская АЭС очень надежная и применена современнейшая технология по безопасности", - сказал глава ведомства Андрей Худык на пресс-конференции в понедельник в Минске.

По его словам, "это экологически чистая энергетика".

"Необходимо сотрудничать в этом плане, а не препятствовать. Думаю, что такая энергия нужна не только белорусам, но и литовцам", - заявил министр.

Он также сообщил, что ввод двух энергоблоков БелАЭС позволит Белоруссии снизить выброс парниковых газов на 10 млн тонн в год.

"Ввод в эксплуатацию БелАЭС позволит не только существенно укрепить энергетическую безопасность страны, но и улучшить состояние окружающей среды за счет сокращения выбросов парниковых газов", - сказал А.Худык.

"Мы планируем получить с первого энергоблока около 7 млн тонн снижение выбросов парниковых газов, и при запуске второго блока - более 10 млн тонн", - уточнил министр.

По его словам, это позволит на четверть приблизить страну к взятым на себя обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 - типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.