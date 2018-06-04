Глава МИД Армении считает, что стратегическое сотрудничество с Россией не требует объяснений

Стратегические союзнические отношения с Россией будут продолжаться, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"С Россией мы имеем очень глубокие, очень важные отношения. Они будут продолжаться. Стратегические сотрудничество, союзнические отношения с Россией имеют очень крепкие, логические основы", - сказал З.Мнацаканян в эфире радиостанции "Свобода".

По его словам, Армения не нуждается в объяснении армяно-российских отношений другим партнерам.

"Но с другой стороны, соглашение о партнерстве с ЕС было подписано и реализуется не против других направлений нашего сотрудничества. Оно взаимодополняет все то, что мы делаем для наших интересов", - отметил З.Мнацаканян.