Глава МИД Армении считает, что стратегическое сотрудничество с Россией не требует объяснений

Стратегические союзнические отношения с Россией будут продолжаться, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
"С Россией мы имеем очень глубокие, очень важные отношения. Они будут продолжаться. Стратегические сотрудничество, союзнические отношения с Россией имеют очень крепкие, логические основы", - сказал З.Мнацаканян в эфире радиостанции "Свобода".
По его словам, Армения не нуждается в объяснении армяно-российских отношений другим партнерам.
"Но с другой стороны, соглашение о партнерстве с ЕС было подписано и реализуется не против других направлений нашего сотрудничества. Оно взаимодополняет все то, что мы делаем для наших интересов", - отметил З.Мнацаканян.
Алиев заявил о выполнении всех совместных решений, принятых с Рухани
Министр обороны Азербайджана встретится с коллегами из стран СНГ в Кызыле
Президент Алиев провел встречу с руководителем Аппарата президента Ирана
MBNP совместно с АБР изучает возможность применения факторинга в Азербайджане
Азеришыг увеличит уставный капитал на 15%
Азеригаз в январе-мае газифицировал свыше 240 многоэтажных жилых домов
Ливневые дожди привели к частичному разрушению автомобильного моста через реку Гейчай в Азербайджане
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
БВШН и южнокорейская компания HMC подписали соглашение
В Баку состоялся тематический урок «Город над Невой»
Компания Bakcell отметила Международный День Защиты Детей в общественном реабилитационном центре UAFA в Гяндже
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»