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Регион 04.06.2018 13:46

Глава МИД Армении считает, что стратегическое сотрудничество с Россией не требует объяснений

Стратегические союзнические отношения с Россией будут продолжаться, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"С Россией мы имеем очень глубокие, очень важные отношения. Они будут продолжаться. Стратегические сотрудничество, союзнические отношения с Россией имеют очень крепкие, логические основы", - сказал З.Мнацаканян в эфире радиостанции "Свобода".

По его словам, Армения не нуждается в объяснении армяно-российских отношений другим партнерам.

"Но с другой стороны, соглашение о партнерстве с ЕС было подписано и реализуется не против других направлений нашего сотрудничества. Оно взаимодополняет все то, что мы делаем для наших интересов", - отметил З.Мнацаканян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]