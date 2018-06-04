Жители Германии боятся финансовых кризисов больше, чем воров - опрос

Возможный финансовый кризис считают наибольшей угрозой для собственного благосостояния 61% жителей Германии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Алленсбахским институтом общественного мнения.
Кроме того, 57% респондентов заявили, что боятся инфляции. Чуть более половины (55%) опасаются квартирных воров.
При этом всего 28% немцев считают, что их имуществу в настоящее время грозит потенциальная опасность, отмечает Deutsche Welle.
Еще один вопрос касался отношения немцев к собственности. Большинство (63%) участников опроса заявили, что собственность означает свободу. Каждый пятый (21%) респондент уверен, что с ростом состояния портится характер.
Кроме того, 15% опрошенных согласны с марксистской гипотезой, что капитал является источником эксплуатации и отчуждения рабочих.
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