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Дальнее зарубежье 04.06.2018 14:13

Жители Германии боятся финансовых кризисов больше, чем воров - опрос

Возможный финансовый кризис считают наибольшей угрозой для собственного благосостояния 61% жителей Германии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Алленсбахским институтом общественного мнения.

Кроме того, 57% респондентов заявили, что боятся инфляции. Чуть более половины (55%) опасаются квартирных воров.

При этом всего 28% немцев считают, что их имуществу в настоящее время грозит потенциальная опасность, отмечает Deutsche Welle.

Еще один вопрос касался отношения немцев к собственности. Большинство (63%) участников опроса заявили, что собственность означает свободу. Каждый пятый (21%) респондент уверен, что с ростом состояния портится характер.

Кроме того, 15% опрошенных согласны с марксистской гипотезой, что капитал является источником эксплуатации и отчуждения рабочих.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОПАСЕНИЯ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]