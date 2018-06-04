К работе в Армении приступил новый посол РФ

Новый посол России в Ереване Сергей Копыркин в понедельник вручил копии верительных грамот главе МИД Армении Зограбу Мнацаканяну.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, С.Копыркин заявил, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне.

Посол России подчеркнул, что приложит все усилия для развития и углубления армяно-российских традиционно дружественных отношений.

Согласно сообщению, стороны обсудили график предстоящих на высоком уровне взаимных визитов, международную и региональную повестку, процесс карабахского урегулирования.