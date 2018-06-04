Армянский премьер планирует нанести визит в США - глава МИД

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится посетить с визитом США, заявил глава МИД республики Зограб Мнацаканян.
"Премьер Армении уже начал свои первые визиты. На этой неделе он посетил Грузию, и это очень важная функция в повестке премьера по части внешних отношений. Естественно, одним из направлений является также США", - сказал З.Мнацаканян в эфире армянской службы радиостанции "Свобода".
"Мы также будем рады приветствовать наших партнеров из США и других стран. Это наша работа, которую мы осуществляем, а по некоторым направлениям - в самые ближайшие сроки", - отметил министр
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