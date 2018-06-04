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Регион 04.06.2018 14:32

Армянский премьер планирует нанести визит в США - глава МИД

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится посетить с визитом США, заявил глава МИД республики Зограб Мнацаканян.

"Премьер Армении уже начал свои первые визиты. На этой неделе он посетил Грузию, и это очень важная функция в повестке премьера по части внешних отношений. Естественно, одним из направлений является также США", - сказал З.Мнацаканян в эфире армянской службы радиостанции "Свобода".

"Мы также будем рады приветствовать наших партнеров из США и других стран. Это наша работа, которую мы осуществляем, а по некоторым направлениям - в самые ближайшие сроки", - отметил министр

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]