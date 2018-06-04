Заминированный автомобиль взорвался близ базы военных из США и Франции в Сирии - СМИ

Взрыв прогремел в сирийской провинции Ракка близ базы, на территории которой находятся военные из США и Франции, сообщает в понедельник арабский портал "Аль-Масдар".
По его информации, близ КПП, контролируемого бойцами оппозиционных Сирийских демократических сил, взорвался заминированный автомобиль.
В свою очередь, некоторые западные СМИ сообщают со ссылкой на очевидцев о гибели в результате теракта одного человека. Не уточняется, о гражданине какой страны идет речь.
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