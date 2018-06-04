Инвестиции SOCAR в проекты за рубежом превысили $5,7 млрд

Общий объем инвестиций компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в проекты, реализуемые за рубежом, по состоянию на 1 января 2018 года составил $5 млрд 739,2 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
"Наибольший объем инвестиций вложен в проекты компании в Турции, объем которых составил $3,7 млрд", - отметил представитель компании.
Инвестиции SOCAR в Швейцарии составили $580,6 млн, Грузии – $1 млрд 96 млн, Украине – $286 млн, Румынии - $76,6 млн.
Как сообщалось, компания SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного (51%) пакета акций нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания также в Турции осуществляет строительство нефтеперерабатывающего завода «STAR», реализовала проекты строительства контейнерного терминала, ветряной электростанции и занимается поставками газа на внутренний рынок и разведку залежей нефти.
SOCAR в Швейцарии, Румынии и Украине осуществляет деятельность в сфере розничной торговли нефтепродуктами, открывая сеть автозаправочных станций под брендом SOCAR.
В Грузии Госнефтекомпания Азербайджана осуществляет деятельность в сфере розничной торговли нефтепродуктами, а также дистрибьюцией газа, является владельцем нефтяного терминала Кулеви.
В декабре 2017 года SOCAR Energy Holding стала владельцем сети АЗС в Австрии, приобрела сеть из 82 АЗС компании A1 и компанию Pronto Oil, действующую в сфере торговли смазочными маслами.
Н.Аббасова
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