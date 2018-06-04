Иран ставит рекорды экспорта нефти

Иран в мае экспортировал рекордные объемы нефти и газового конденсата в размере 2,7 млн баррелей в сутки, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на иранское агентство Shana.

Телеканал отмечает, что это рекордный показатель с января 2016 года, когда начали действовать экспортные квоты ОПЕК.

По данным иранского агентства, из общего объема Иран экспортировал нефти 2,4 млн б/с и 300 тыс. б/с газового конденсата.

Между тем, мировые СМИ сообщают о том, что ряд стран снижают или намерены снизить импорт иранской нефти вслед за решением США восстановить эмбарго в отношении Исламской Республики.

Так, по некоторым данным, Япония значительно сократила импорт иранской нефти на фоне общего снижения закупок нефти в апреле на 8,8%.

Саудовская деловая газета Aleqtisadya сообщила также, что Индия намерена сократить закупки иранской нефти в ближайшие месяцы.

Издание не сообщает, кто бы мог занять место Ирана в экспорте в азиатские страны.

Газета также сообщает, что 2 июня в Кувейте прошла неформальная консультативная встреча министров нефти и энергетики Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Алжира и ОАЭ, в ходе которой, как отмечает издание, ее участники рассмотрели ход выполнения договоренностей ОПЕК+ .

Фактически, отмечает она, участники встречи в субботу взяли на себя функции министерского комитета по мониторингу соглашения.

Aleqtisadya также сообщает, что участники консультативной встречи в Кувейте пытались выработать общую позицию для официальных переговоров в ходе встречи ОПЕК+ в Вене в конце текущего месяца.