Иран ставит рекорды экспорта нефти

Иран в мае экспортировал рекордные объемы нефти и газового конденсата в размере 2,7 млн баррелей в сутки, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на иранское агентство Shana.
Телеканал отмечает, что это рекордный показатель с января 2016 года, когда начали действовать экспортные квоты ОПЕК.
По данным иранского агентства, из общего объема Иран экспортировал нефти 2,4 млн б/с и 300 тыс. б/с газового конденсата.
Между тем, мировые СМИ сообщают о том, что ряд стран снижают или намерены снизить импорт иранской нефти вслед за решением США восстановить эмбарго в отношении Исламской Республики.
Так, по некоторым данным, Япония значительно сократила импорт иранской нефти на фоне общего снижения закупок нефти в апреле на 8,8%.
Саудовская деловая газета Aleqtisadya сообщила также, что Индия намерена сократить закупки иранской нефти в ближайшие месяцы.
Издание не сообщает, кто бы мог занять место Ирана в экспорте в азиатские страны.
Газета также сообщает, что 2 июня в Кувейте прошла неформальная консультативная встреча министров нефти и энергетики Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Алжира и ОАЭ, в ходе которой, как отмечает издание, ее участники рассмотрели ход выполнения договоренностей ОПЕК+ .
Фактически, отмечает она, участники встречи в субботу взяли на себя функции министерского комитета по мониторингу соглашения.
Aleqtisadya также сообщает, что участники консультативной встречи в Кувейте пытались выработать общую позицию для официальных переговоров в ходе встречи ОПЕК+ в Вене в конце текущего месяца.
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