Facebook предоставила 60 производителям мобильных устройств доступ к данным пользователей - СМИ

Компания Facebook Inc. в последние 10 лет заключила соглашения о предоставлении доступа к персональным данным пользователей и их друзей как минимум с 60 компаниями, выпускающими смартфоны и другие мобильные устройства, пишет The New York Times.

В эту группу входят ведущие компании отрасли: Apple, Samsung, Microsoft, Amazon, BlackBerry и другие.

Ранее о масштабах подобных договоренностей, заключенных еще до того, как различные приложения Facebook получили широкое распространение, не сообщалось.

Крупнейшая социальная сеть мира продолжала предоставлять такой доступ без прямого согласия самих пользователей и их друзей и после соглашения 2011 года с властями США, в котором она пообещала не передавать персональные данные и иную информацию третьим лицам. В 2011 году Facebook урегулировала претензии Федеральной торговой комиссии (FTC) и других регуляторов США, связанные с тем, что она вводила пользователей в заблуждение относительно объема раскрываемых персональных данных. FTC вменяла соцсети в вину, что пользователи не получают достаточного объяснения о том, какие их данные и как раскрываются разработчикам сторонних приложений.

По данным газеты, некоторые партнеры Facebook имели доступ к информации о семейном положении пользователя, его религиозных и политических взглядах, а также о мероприятиях, которые он собирался посетить.

В апреле, после скандала с Cambridge Analytica, Facebook начала сворачивать сотрудничество с производителями устройств, но большинство соглашений до сих пор остаются в силе.

"Вы можете подумать, что Facebook или производители устройств заслуживают доверия. Однако проблема в том, что устройства собирают все больше данных, доступ к которым могут получить установленные приложения, и это создает серьезные риски для тайны частной жизни и безопасности", - заявил NYT сотрудник Калифорнийского университета Серж Эгельман, занимающийся проблемами безопасности мобильных приложений.

Представители Facebook утверждают, что все соглашения о доступе к данным пользователей соответствуют политике конфиденциальности компании и требованиями FTC, сообщает BBC. В компании уверяют, что партнерские соглашения подразумевают ограниченное использование данных пользователей, и Facebook не известно ни одного случая злоупотребления ими.

Однако опрошенные New York Times эксперты считают, что это может угрожать безопасности и конфиденциальности пользователей. Бывшие разработчики программного обеспечения Facebook заявили, что удивлены тем, что компания нарушила ограничения доступа к информации.

"Это все равно, что установить замок на дверь, а потом выяснить, что слесарь раздал ключи от него всем своим друзьям, чтобы они могли заходить и копаться в ваших вещах без разрешения", - заявил изданию бывший главный инженер FTC, консультант по безопасности Ашкан Солтани.

В марте стало известно, что Cambridge Analytica через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей и их друзей, получив доступ в общей сложности к информации из 87 млн учетных записей. Предполагается, что эти сведения могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Представители Cambridge Analytica отрицают свою вину и указывают, что компания занималась "деятельностью, которая является не просто законной, а широко признанной в качестве обычной составляющей онлайн-рекламы в политической и коммерческой сферах".

Из-за утечки данных в Cambridge Analytica основатель и глава Facebook Марк Цукерберг давал показания в Конгрессе США и Европарламенте.