ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ввело в строй сухогруз "Джавар Джаббарлы" после капитального ремонта, говорится в сообщении общества.

Капремонт проводился на Зыхском судоремонтном и судостроительном заводе.

"В ходе ремонта была произведена замена металлических поверхностей корпуса, палубы, грузового отсека и прочих частей судна. На эти цели было использовано 350 тонн металла. Кроме того, был осуществлен ремонт кают, модернизация складов, построена вторая палуба», - отмечается в информации.

Также были капитально отремонтированы основной и вспомогательные двигатели сухогруза, основное и вспомогательное рулевые устройства, балластовые, воздушные, водяные, противопожарные системы.

"После проведения морских испытаний сухогруз возвращен в эксплуатацию", - отмечается в информации.

Сухогруз «Джафар Джаббарлы»был построен в 1977 году. Дедвейт судна составляет 4150 тонн. Длина сухогруза составляет 123,5 метров, ширина - 15 метров, скорость – 11,7 узлов.

В целом, на балансе Каспар находятся 20 сухогрузов.

Н.Аббасова