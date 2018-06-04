ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ввело в строй сухогруз "Джавар Джаббарлы" после капитального ремонта, говорится в сообщении общества.
Капремонт проводился на Зыхском судоремонтном и судостроительном заводе.
"В ходе ремонта была произведена замена металлических поверхностей корпуса, палубы, грузового отсека и прочих частей судна. На эти цели было использовано 350 тонн металла. Кроме того, был осуществлен ремонт кают, модернизация складов, построена вторая палуба», - отмечается в информации.
Также были капитально отремонтированы основной и вспомогательные двигатели сухогруза, основное и вспомогательное рулевые устройства, балластовые, воздушные, водяные, противопожарные системы.
"После проведения морских испытаний сухогруз возвращен в эксплуатацию", - отмечается в информации.
Сухогруз «Джафар Джаббарлы»был построен в 1977 году. Дедвейт судна составляет 4150 тонн. Длина сухогруза составляет 123,5 метров, ширина - 15 метров, скорость – 11,7 узлов.
В целом, на балансе Каспар находятся 20 сухогрузов.
Н.Аббасова
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