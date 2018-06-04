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Транспорт и связь 04.06.2018 14:30

Каспар ввело в строй сухогруз "Джафар Джаббарлы" после капремонта

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ввело в строй сухогруз "Джавар Джаббарлы" после капитального ремонта, говорится в сообщении общества.

Капремонт проводился на Зыхском судоремонтном и судостроительном заводе.

"В ходе ремонта была произведена замена металлических поверхностей корпуса, палубы, грузового отсека и прочих частей судна. На эти цели было использовано 350 тонн металла. Кроме того, был осуществлен ремонт кают, модернизация складов, построена вторая палуба», - отмечается в информации.

Также были капитально отремонтированы основной и вспомогательные двигатели сухогруза, основное и вспомогательное рулевые устройства, балластовые, воздушные, водяные, противопожарные системы.

"После проведения морских испытаний сухогруз возвращен в эксплуатацию", - отмечается в информации.

Сухогруз «Джафар Джаббарлы»был построен в 1977 году. Дедвейт судна составляет 4150 тонн. Длина сухогруза составляет 123,5 метров, ширина - 15 метров, скорость – 11,7 узлов.

В целом, на балансе Каспар находятся 20 сухогрузов.

Н.Аббасова

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Тэги: КАСПАР, СУХОГРУЗ, КАПРЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]