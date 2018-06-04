Министр финансов Японии согласился на понижение зарплаты из-за скандала в ведомстве

Министр финансов Японии Таро Асо, также занимающий пост заместителя премьер-министра страны, отказался от части своей зарплаты в размере 1,7 млн иен ($15,5 тыс.) в год из-за скандала, в котором были замешаны сотрудники ведомства.
"Я добровольно отказываюсь от годовой зарплаты, полагающейся мне как члену кабинета министров, поскольку проблема негативно сказалась на доверии общественности к финансовому министерству и правительству в целом", - приводит слова министра газета South China Morning Post. При этом Т.Асо подчеркнул, что уходить в отставку он не собирается.
Сумма является скорее символической, и сама процедура сигнализирует о том, что правительство крайне внимательно отнеслось к скандалу, поскольку наказанию подвергся столь высокопоставленный чиновник.
Расследование, которое длилось более года и нанесло существенный урон репутации правящей партии, выявило, что сотрудники Минфина подделали документы на продажу государственной земли, занизив стоимость участка. Земля была продана компании Moritomo Gakuen, владеющей сетью образовательных учреждений в Японии и предположительно связанной с супругой премьер-министра страны Синдзо Абэ.
Как показал проведенный ранее опрос общественного мнения, 54% японцев считают, что этот случай должен стать поводом для отставки правительства С.Абэ.
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