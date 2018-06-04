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СНГ 04.06.2018 15:17

Путин считает, что внутриполитическая борьба в США мешает организации его встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин предположил, что организации его встречи с президентом США Дональдом Трампом мешает американская внутриполитическая борьба.

"На мой взгляд, это (отсутствие личной встречи двух лидеров - ИФ) является следствием ожесточенной внутриполитической борьбы в США", - сказал российский президент в интервью австрийской телекомпании ORF.

"Это нужно спросить у наших коллег из США", - добавил он.

Помимо этого, как сообщалось, президент России в ходе интервью затронул тему предотвращения гонки вооружений между ядерными державами. По словам В.Путина, он "согласен с президентом США, что нам необходимо обратить внимание на то, как можно предотвратить новую гонку вооружений".

При этом В.Путин подчеркнул, что РФ и США "являются главными ядерными державами, и я надеюсь, что подобное сотрудничество будет проводиться и между самими президентами - непосредственно лично".

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Тэги: РОССИЯ, США, ПУТИН, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]