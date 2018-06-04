Путин считает, что внутриполитическая борьба в США мешает организации его встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин предположил, что организации его встречи с президентом США Дональдом Трампом мешает американская внутриполитическая борьба.
"На мой взгляд, это (отсутствие личной встречи двух лидеров - ИФ) является следствием ожесточенной внутриполитической борьбы в США", - сказал российский президент в интервью австрийской телекомпании ORF.
"Это нужно спросить у наших коллег из США", - добавил он.
Помимо этого, как сообщалось, президент России в ходе интервью затронул тему предотвращения гонки вооружений между ядерными державами. По словам В.Путина, он "согласен с президентом США, что нам необходимо обратить внимание на то, как можно предотвратить новую гонку вооружений".
При этом В.Путин подчеркнул, что РФ и США "являются главными ядерными державами, и я надеюсь, что подобное сотрудничество будет проводиться и между самими президентами - непосредственно лично".
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