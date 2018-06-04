AZAL с 30 июня открывает прямой рейс по маршруту Баку-Ташкент

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 30 июня 2018 года начнет выполнение прямого авиарейса из Баку в Ташкент, говорится в сообщении общества.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по субботам.
В сообщении отмечается, что с 1 августа число полетов увеличится до двух раз в неделю - по средам и субботам.
Полеты будут выполняться на воздушном судне Embraer-190.
Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az
Н.Аббасова
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