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Транспорт и связь 04.06.2018 14:58

AZAL с 30 июня открывает прямой рейс по маршруту Баку-Ташкент

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 30 июня 2018 года начнет выполнение прямого авиарейса из Баку в Ташкент, говорится в сообщении общества.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по субботам.

В сообщении отмечается, что с 1 августа число полетов увеличится до двух раз в неделю - по средам и субботам.

Полеты будут выполняться на воздушном судне Embraer-190.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]