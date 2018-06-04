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Регион 04.06.2018 15:48

Следственную комиссию парламента Грузии по резонансному делу об убийстве двух подростков возглавит оппозиционер

На встрече представителей большинства и меньшинства в парламенте Грузии в понедельник было достигнуто соглашение о квотах в созданной на прошлой неделе временной следственной комиссии по делу об убийстве 1 декабря 2017 года двух старшеклассников.

Данное дело вызвало широкий резонанс в обществе после того, как в минувший четверг Тбилисский городской суд не установил человека, который в массовой драке нанес 12 ножевых ранений 16-летнему Давиду Саларидзе. За этим решением суда последовали широкомасштабные акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии, организованные отцом убитого Зазой Саларидзе. После начала этих акций граждан в отставку подал главный прокурор Грузии, а в парламенте была создана временная следственная комиссия.

"На сегодняшней встрече было решено, что в состав комиссии войдут 17 членов, из них девять будут представлять оппозицию. Решено также, что возглавит комиссию представитель парламентской оппозиции", - заявил журналистам председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УБИЙСТВО, ПАРЛАМЕНТ, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]