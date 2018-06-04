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Дальнее зарубежье 04.06.2018 16:45

Британское бюро по борьбе с мошенничеством возглавит экс-прокурор из США

Новым директором Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) Великобритании станет экс-прокурор из США Лиза Ософски, ранее работавшая в ФБР и Goldman Sachs, говорится в сообщении на сайте британской генеральной прокуратуры.

Она приступит к своим обязанностям в этой должности с 3 сентября, когда сменит врио директора SFO Марка Томпсона, который также является главным операционным директором ведомства.

Предшественник Л.Ософски Дэвид Грин ушел в отставку 20 апреля после шести лет на этом посту. Процесс поиска нового директора SFO затянулся из-за попыток премьер-министра Великобритании Терезы Мэй включить бюро в состав Национального агентства по борьбе с преступностью.

Л.Ософски посвятила борьбе с финансовыми преступлениями в Великобритании США более 30 лет. В настоящее время она возглавляет лондонское подразделение расследований в регионе Европе, Ближний Восток и Африка в частной фирме Exiger, специализирующейся на минимизации рисков и комплаенсе.

У Л.Ософски двойное гражданство - Великобритании и США. Кроме того, она имеет право практиковать в качестве судебного адвоката в Англии и Уэльсе.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, SFO, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]