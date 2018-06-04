Британское бюро по борьбе с мошенничеством возглавит экс-прокурор из США

Новым директором Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) Великобритании станет экс-прокурор из США Лиза Ософски, ранее работавшая в ФБР и Goldman Sachs, говорится в сообщении на сайте британской генеральной прокуратуры.

Она приступит к своим обязанностям в этой должности с 3 сентября, когда сменит врио директора SFO Марка Томпсона, который также является главным операционным директором ведомства.

Предшественник Л.Ософски Дэвид Грин ушел в отставку 20 апреля после шести лет на этом посту. Процесс поиска нового директора SFO затянулся из-за попыток премьер-министра Великобритании Терезы Мэй включить бюро в состав Национального агентства по борьбе с преступностью.

Л.Ософски посвятила борьбе с финансовыми преступлениями в Великобритании США более 30 лет. В настоящее время она возглавляет лондонское подразделение расследований в регионе Европе, Ближний Восток и Африка в частной фирме Exiger, специализирующейся на минимизации рисков и комплаенсе.

У Л.Ософски двойное гражданство - Великобритании и США. Кроме того, она имеет право практиковать в качестве судебного адвоката в Англии и Уэльсе.