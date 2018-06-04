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Бизнес и законодательство 04.06.2018 15:17

Азербайджан летом откроет Торговый дом в Дубае

Азербайджан летом 2018 года откроет Торговый дом в Дубае, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

"В ближайшие два месяца Азербайджан откроет Торговый дом в Дубае", - сказали в министерстве.

Ранее министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявлял, что Азербайджан планирует открытие Торговых домов в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). "Мы рассматривает возможность открытия Торговых домов в России, Китае и ОАЭ. Кроме того, в ближайшее время будут открыты Торговые дома Азербайджана в Латвии и в Украине", - сказал Ш.Мустафаев.

В настоящее время Торговый дом Азербайджана уже действует в Белоруссии.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, ТД, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]