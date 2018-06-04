Азербайджан летом откроет Торговый дом в Дубае

Азербайджан летом 2018 года откроет Торговый дом в Дубае, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

"В ближайшие два месяца Азербайджан откроет Торговый дом в Дубае", - сказали в министерстве.

Ранее министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявлял, что Азербайджан планирует открытие Торговых домов в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). "Мы рассматривает возможность открытия Торговых домов в России, Китае и ОАЭ. Кроме того, в ближайшее время будут открыты Торговые дома Азербайджана в Латвии и в Украине", - сказал Ш.Мустафаев.

В настоящее время Торговый дом Азербайджана уже действует в Белоруссии.

Б.Рустамбеков