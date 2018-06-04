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Финансы 04.06.2018 15:29

Азеришыг увеличит уставный капитал на 15%

ОАО "Азеришыг" увеличивает уставный капитал на 14,9% - до 1 млрд 678 млн 705 тыс. 343,47 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Решение об увеличении уставного капитала принято кабинетом министров.

В настоящее время уставный капитал общества равен 1 млрд 460 млн 633,532 тыс.

Увеличение уставного капитала будет осуществлено за счет допэмиссии акций. При этом число акций, находящихся в обращении, увеличится до 839 млн 352,671 тыс.

Кабмин поручил Минфину, Минналогов, Госкомитету по имущественным вопросам, Палате по надзору за финансовыми рынками и Азеришыг решить все вопросы, связанные с повышением уставного капитала общества.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]