Азеришыг увеличит уставный капитал на 15%

ОАО "Азеришыг" увеличивает уставный капитал на 14,9% - до 1 млрд 678 млн 705 тыс. 343,47 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.
Решение об увеличении уставного капитала принято кабинетом министров.
В настоящее время уставный капитал общества равен 1 млрд 460 млн 633,532 тыс.
Увеличение уставного капитала будет осуществлено за счет допэмиссии акций. При этом число акций, находящихся в обращении, увеличится до 839 млн 352,671 тыс.
Кабмин поручил Минфину, Минналогов, Госкомитету по имущественным вопросам, Палате по надзору за финансовыми рынками и Азеришыг решить все вопросы, связанные с повышением уставного капитала общества.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).
В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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