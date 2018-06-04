Азеригаз в январе-мае газифицировал свыше 240 многоэтажных жилых домов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-мае 2018 года газифицировало 241 многоэтажное жилое здание, говорится в сообщении SOCAR.
«Таким образом, газ подается в 11,575 тыс. квартир в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.
В 2017 году ПО «Азеригаз» газифицировало 483 многоэтажных жилых зданий.
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