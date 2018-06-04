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Социум 04.06.2018 15:44

Азеригаз в январе-мае газифицировал свыше 240 многоэтажных жилых домов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-мае 2018 года газифицировало 241 многоэтажное жилое здание, говорится в сообщении SOCAR.

«Таким образом, газ подается в 11,575 тыс. квартир в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.

В 2017 году ПО «Азеригаз» газифицировало 483 многоэтажных жилых зданий.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИГАЗ, МНОГОЭТАЖКИ, ГАЗИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]