В Кишиневе собрался пикет против лишения русского языка статуса языка межнационального общения

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) провела в Кишиневе акцию протеста против попыток лишения русского языка статуса языка межнационального общения.

Как передает корреспондент "Интерфакса", несколько десятков партийных активистов пикетировали здание Конституционного суда, который в понедельник начал рассмотрение запроса Либеральной партии по этому поводу.

Депутаты Либеральной партии требуют признать неконституционным положение о статусе русского языка в качестве "языка межнационального общения". Это положение зафиксировано в законе "О статусе государственного языка", принятого парламентом Молдавии 31 августа 1989 года.

В акции протеста приняли участие депутаты парламента от фракции ПСРМ, муниципальные советники, депутаты Народного собрания Гагаузской автономии. Участники акции держали плакаты с надписями "Стоп дискриминации по языковому принципу!", "Руки прочь от русского языка!", "Молдова - многонациональная страна!".

"Принятый в 1989 году закон о функционировании языков в Молдове, согласно которому русский язык получил статус языка межнационального общения, позволил решить много проблем в многонациональном государстве", - сказал депутат Владимир Цуркан.

"Этот закон признан международным сообществом как демократический документ, он функционирует и позволяет гражданам найти общий язык. Недопустимо вмешательство в законодательные акты, которые функционируют на благо общества",- подчеркнул он.

Депутат Влад Батрчынча в свою очередь отметил, что "благодаря этому закону удалось решить гагаузскую проблему, документ был заложен в основу закона о статусе Гагаузской автономии, а поправки в этот документ чреваты непредсказуемыми последствиями и напряженностью".

Заместитель председателя Народного собрания Гагаузии (парламент автономии) Александр Суходольский призвал Конституционный суд РМ "отклонить запрос депутатов от Либеральной партии об аннулировании статуса русского языка в качестве языка межнационального общения".

"Этот вопрос носит принципиальный характер для жителей региона, поскольку в соответствии с законом "Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)" и Уложением Гагаузии русский язык наравне с гагаузским и молдавским является одним из трех официальных в автономии", - подчеркнул представитель гагаузского парламента.

Он напомнил, что при обращении в республиканские государственные ведомства, медицинские и социальные учреждения, жители Гагаузии используют русский язык. "В аналогичной ситуации находятся сотни тысяч граждан РМ различных национальностей, не владеющих в достаточной степени молдавским языком", - сказал он.

Он считает, что запрос депутатов-либералов преследует "узкопартийные электоральные цели и разделяет молдавское общество по языковому признаку". По его мнению, запрос либералов в КСМ преследует цель "выдавить из общественно-политической и культурной жизни страны русский язык и культуру, создать новый повод для напряженности в молдо-российских отношениях".