Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.
Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и, соответственно, на вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств.
Президент сможет ввести запрет или ограничение для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств, на участие в госзаказе и приватизации.
Последним пунктом в перечне контрсанкционных мер стоит указание о том, что президент РФ вправе принимать "иные меры" воздействия.
Действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.
Согласно закону под контрсанкции может попасть российская компания с любой долей иностранного участия.
Данный закон был принят Госдумой 22 мая и одобрен Советом Федерации 30 мая.
Алиев заявил о выполнении всех совместных решений, принятых с Рухани
Министр обороны Азербайджана встретится с коллегами из стран СНГ в Кызыле
Президент Алиев провел встречу с руководителем Аппарата президента Ирана
MBNP совместно с АБР изучает возможность применения факторинга в Азербайджане
Азеришыг увеличит уставный капитал на 15%
Азеригаз в январе-мае газифицировал свыше 240 многоэтажных жилых домов
Ливневые дожди привели к частичному разрушению автомобильного моста через реку Гейчай в Азербайджане
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
БВШН и южнокорейская компания HMC подписали соглашение
В Баку состоялся тематический урок «Город над Невой»
Компания Bakcell отметила Международный День Защиты Детей в общественном реабилитационном центре UAFA в Гяндже
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»