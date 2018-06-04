Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и, соответственно, на вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Президент сможет ввести запрет или ограничение для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств, на участие в госзаказе и приватизации.

Последним пунктом в перечне контрсанкционных мер стоит указание о том, что президент РФ вправе принимать "иные меры" воздействия.

Действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Согласно закону под контрсанкции может попасть российская компания с любой долей иностранного участия.

Данный закон был принят Госдумой 22 мая и одобрен Советом Федерации 30 мая.