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Дальнее зарубежье 04.06.2018 16:01

Премьер Иордании подал в отставку на фоне акций протеста - СМИ

Глава правительства Иордании Хани аль-Мульки подал в отставку в ходе встречи с королем Абдаллой II, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

Его отставка произошла на фоне массовых протестов против роста цен и реформы подоходного налога.

Протестующие считают, что налоговая реформа негативно скажется на бедном населении и среднем классе, отмечает телеканал Би-би-си.

Источники "Аль-Джазиры" отмечают, что решение об отставке премьера было принято, чтобы смягчить волну протестов.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]