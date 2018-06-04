МАГАТЭ следит за выполнением Ираном условий СВПД

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает проверку и наблюдение за выполнением Ираном условий соглашения по атому после выхода из него США, сообщил в заявлении глава организации Юкия Амано.

"Агентство продолжает проверять и наблюдать за выполнением Ираном его обязательств в рамках СВПД, как того требует Совет Безопасности ООН и управляющий совет", - отметил он.

Кроме того, МАГАТЭ продолжает следить за соблюдением правил, касающихся ядерных материалов.

Ю.Амано также напомнил, что ранее в ходе выступления перед управляющим советом он заявлял, что МАГАТЭ получило доступ ко всем местам в Иране, которые ему необходимо было посетить, в рамках дополнительного протокола.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки.

Иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут соблюдать соглашение, в частности, в сфере экономики.