MBNP совместно с АБР изучает возможность применения факторинга в Азербайджане

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) совместно с экспертами Азиатского банка развития (АБР) проводит анализ возможности применения факторинга в Азербайджане, отмечается в сообщении регулятора.

"С целью расширения возможностей использования альтернативных источников для финансирования малых и средних предприятий в Азербайджане, Палата совместно с АБР проводит анализ применения инструмента факторинг", - отмечается в сообщении.

Факторинг - это разновидность финансовых операций, при которых банк или специализированная компания приобретает денежные требования на должника и сама взыскивает долг в пользу кредитора (продавца) за определенное вознаграждение.

Факторинговые операции в отличие от залога представляют собой передачу кредитором фактору права требования возврата долгов с заемщика. Это право продается фактору (от англ.factor - комиссионер, агент, посредник), в лице которого, как правило, выступает коммерческий банк, финансовая или специализированная факторинговая компания.

А.Азизов