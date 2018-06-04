Президент Южной Кореи 21 июня обратится к депутатам Госдумы с речью

Совет Думы в понедельник решил предоставить возможность президенту Республики Корея Мун Чже Ину в рамках его визита в Москву выступить 21 июня на пленарном заседании Государственной Думы.

"Решение принято", - сообщил "Интерфаксу" участник заседания.

Таким образом, Совет поддержал соответствующее предложение руководителя комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

"Я думаю, что к этому выступлению будет привлечено внимание. Не так часто президенты выступают в Госдуме", - сказал журналистам по окончании заседания Совета первый вице-спикер Александр Жуков.