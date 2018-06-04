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Дальнее зарубежье 04.06.2018 17:16

Президент Южной Кореи 21 июня обратится к депутатам Госдумы с речью

Совет Думы в понедельник решил предоставить возможность президенту Республики Корея Мун Чже Ину в рамках его визита в Москву выступить 21 июня на пленарном заседании Государственной Думы.

"Решение принято", - сообщил "Интерфаксу" участник заседания.

Таким образом, Совет поддержал соответствующее предложение руководителя комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

"Я думаю, что к этому выступлению будет привлечено внимание. Не так часто президенты выступают в Госдуме", - сказал журналистам по окончании заседания Совета первый вице-спикер Александр Жуков.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]