Президент Южной Кореи 21 июня обратится к депутатам Госдумы с речью

Совет Думы в понедельник решил предоставить возможность президенту Республики Корея Мун Чже Ину в рамках его визита в Москву выступить 21 июня на пленарном заседании Государственной Думы.
"Решение принято", - сообщил "Интерфаксу" участник заседания.
Таким образом, Совет поддержал соответствующее предложение руководителя комитета по международным делам Леонида Слуцкого.
"Я думаю, что к этому выступлению будет привлечено внимание. Не так часто президенты выступают в Госдуме", - сказал журналистам по окончании заседания Совета первый вице-спикер Александр Жуков.
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