Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9875 RUR   0.0273 GBR   2.273 TRY   0.3665

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.81 Brent   76.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 18° 26° 7 Июн 18° 30° 8 Июн 19° 30°

Дальнее зарубежье 04.06.2018 18:03

В Сингапуре готовятся к проведению саммита США-КНДР

В Сингапуре активно проходит подготовка к предстоящему саммиту лидеров США и КНДР, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Агентство отмечает, что мероприятие, которое планируют провести в одном из самых дорогих мест Азии, может обойтись в немалую сумму. И, судя по предыдущим событиям, стоит ожидать, что Пхеньян заплатит за мероприятие настолько мало, насколько возможно, пишет агентство.

"Как показывает история, саммиты с участием семьи Ким не обходятся дешево", - пишет агентство.

Ким Чен Ын может провести в Сингапуре ночь или две, а может и поторопиться домой, в таком случае комната в гостинице не понадобится ему надолго, пишет агентство. У КНДР есть посольство в Сингапуре, однако вероятнее всего его здание не соответствует требованиям логистики и безопасности для саммита.

Сеул по данным СМИ потратил порядка $5 млн на первый саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном. Также в феврале Южная Корея потратила $2,5 млн на покрытие расходов 400 членов северокорейской делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане, только 22 члена делегации были спортсменами.

В понедельник Сингапур объявил, что часть центра города с 10 по 14 июня станет "зоной специального мероприятия". Вблизи этой зоны расположено посольство США, а также несколько гостиниц, в том числе Shangri-La, которая считается наиболее вероятным местом проведения саммита.

В субботу министр обороны Сингапура Нг Энг Хен подтвердил, что страна возьмет на себя некоторые расходы, однако он не уточнил, предъявляли ли США и КНДР какие-либо особые запросы.

"Мы хотим сделать свой маленький вклад для того, чтобы саммит мог состояться", - заявил он.

Со своей стороны, Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), ставшая в прошлом году лауреатом Нобелевской премии, также заявила, что она готова отдать часть полученных средств на проведение встречи в верхах.

Агентство отмечает, что расходы на гостиницу Fullerton, в которой, как считают некоторые СМИ, может остановиться Ким Чен Ын, составляют порядка $6 тыс. за ночь за президентский номер.

Ранее газета "Вашингтон пост" писала, что США ищет способ оплатить для Ким Чен Ына гостиницу в Сингапуре, в частности они могут обратиться к властям Сингапура, чтобы они взяли расходы на себя.

Однако официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт опровергла сообщения о том, что США будет оплачивать расходы КНДР в Сингапуре, а также просить другие стороны сделать это вместо себя.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, США, СИНГАПУР, ПЛАНЫ


Похожие новости


КНДР не получит ослабления режима санкций до шагов к денуклеаризации - глава Пентагона Сингапур готов принять финансовое участие в организации саммита США-КНДР - минобороны Трамп подтвердил готовность провести саммит с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре Высокопоставленный представитель северокорейского руководства впервые за 18 лет прибыл на переговоры в Белый дом В Белом доме с нетерпением ждут письмо Ким Чен Ына Трампу Встреча Трампа и Ким Чен Ына может дать КНДР возможность для экономического процветания и безопасности - госсекретарь США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]