Путин и Си Цзиньпин 8 июня в Пекине обсудят ситуацию в Сирии, АТР и СВПД - Ушаков

Ситуация в Сирии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также положение дел вокруг иранской ядерной программы станут темами переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Естественно, наверное, Сирия будет затронута, естественно, будет затронута ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник на брифинге в Москве в преддверии государственного визита В.Путина в Китай 8 июня.

Президент РФ посетит КНР по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина.

В ходе переговоров В.Путина и Си Цзиньпина по словам Ю.Ушакова состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. "Включая ситуацию на Корейском полуострове и положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал помощник главы государства.

Особое внимание, заметил он, будет уделено вопросам взаимодействия России и Китая в рамках ШОС, БРИКС, в формате РИК и "Большой двадцатки".

В ходе обеда, который пройдет в узком составе, заметил Ю.Ушаков, лидеры обсудят "особо чувствительные вопросы".

"Китай - это крупнейший наш экономический партнер, доля Китая где-то 15% и в 2017 г. товарооборот подрос где-то до $87 млрд, в течение первого квартала этого года также зафиксирован рост товарооборота где-то на 31%", - сказал Ю.Ушаков.

По его словам, сотрудничество идет по всем направлениям между Россией и Китаем.

"Планируется обмен мнениями и по тематике сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Эта тема постоянно обсуждается на уровне президента и председателя, вот и на этот раз будет продолжен обмен мнениями", - сказал он.

В ходе госвизита у президента РФ запланированы встречи с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем - приоритет внешней политики России. В основе поступательного и динамичного развития двусторонних связей - взаимоуважение и учет интересов друг друга, настрой на сотрудничество, близость подходов к наиболее важным вопросам международной повестки", - сказал Ю.Ушаков.

Он напомнил, что Си Цзиньпин приглашен в качестве почетного гостя Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.