Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9875 RUR   0.0273 GBR   2.273 TRY   0.3665

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.81 Brent   76.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 18° 26° 7 Июн 18° 30° 8 Июн 19° 30°

СНГ 04.06.2018 18:14

Путин и Си Цзиньпин 8 июня в Пекине обсудят ситуацию в Сирии, АТР и СВПД - Ушаков

Ситуация в Сирии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также положение дел вокруг иранской ядерной программы станут темами переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Естественно, наверное, Сирия будет затронута, естественно, будет затронута ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник на брифинге в Москве в преддверии государственного визита В.Путина в Китай 8 июня.

Президент РФ посетит КНР по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина.

В ходе переговоров В.Путина и Си Цзиньпина по словам Ю.Ушакова состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. "Включая ситуацию на Корейском полуострове и положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал помощник главы государства.

Особое внимание, заметил он, будет уделено вопросам взаимодействия России и Китая в рамках ШОС, БРИКС, в формате РИК и "Большой двадцатки".

В ходе обеда, который пройдет в узком составе, заметил Ю.Ушаков, лидеры обсудят "особо чувствительные вопросы".

"Китай - это крупнейший наш экономический партнер, доля Китая где-то 15% и в 2017 г. товарооборот подрос где-то до $87 млрд, в течение первого квартала этого года также зафиксирован рост товарооборота где-то на 31%", - сказал Ю.Ушаков.

По его словам, сотрудничество идет по всем направлениям между Россией и Китаем.

"Планируется обмен мнениями и по тематике сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Эта тема постоянно обсуждается на уровне президента и председателя, вот и на этот раз будет продолжен обмен мнениями", - сказал он.

В ходе госвизита у президента РФ запланированы встречи с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем - приоритет внешней политики России. В основе поступательного и динамичного развития двусторонних связей - взаимоуважение и учет интересов друг друга, настрой на сотрудничество, близость подходов к наиболее важным вопросам международной повестки", - сказал Ю.Ушаков.

Он напомнил, что Си Цзиньпин приглашен в качестве почетного гостя Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КНР, СИРИЯ, ИРАН


Похожие новости


Путин посетит Китай с государственным визитом накануне саммита лидеров ШОС - газета Большая поездка Путина в Китай начнется 3 сентября, запланировано много контактов - Кремль Путин: на повестке дня поставки в Китай российских ракетных двигателей Путин: генеральный путь развития в мировой экономике, взаимодействия РФ с Китаем - постепенное снятие всяческих барьеров Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего партнерства - Путин К 2020 году товарооборот России и Китая может достичь $200 млрд - Медведев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]