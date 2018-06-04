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Дальнее зарубежье 04.06.2018 18:30

Россиян предупреждают о вспышке сальмонеллеза во Фландрии

Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Бельгию, предупреждать своих клиентов о вспышке сальмонеллеза в Бельгии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Бельгию, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране", - сообщает Ростуризм.

Кроме того, ведомство рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Бельгию.

Ростуризм со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает, что в нескольких школах и детских садах Фландрии (северная область Бельгии) у детей от 4 до 11 лет диагностирован сальмонеллез. Количество госпитализированных детей превысило 60 человек, у 37 из них диагноз сальмонеллеза подтвержден лабораторно.

"Причиной заражения, по предварительному заключению Агентства по здравоохранению и надзору Бельгии (HCA), является инфицированные продукты питания, поставляемые в столовые детских и учебных заведений Фландрии. Власти рассматривают вспышку как значительную и считают, что количество зараженных детей может увеличиться, так как источник заражения и вектор распространения пока не установлены", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, РОСТУРИЗМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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