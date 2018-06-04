Москва и Пекин намерены и дальше действовать скоординированно по решению проблемы КНДР - МИД РФ

Россия и Китай намерены продолжать тесную координацию в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове, заявили в МИД РФ.

В понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов принял временного поверенного в делах Китайской Народной Республики в Российской Федерации Фань Сяньжуна.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова. Подтверждена нацеленность России и Китая на поддержку процесса ее политико-дипломатического урегулирования и продолжение тесной координации на данном направлении", - заявили на Смоленской площади.