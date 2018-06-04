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СНГ 04.06.2018 19:16

Москва и Пекин намерены и дальше действовать скоординированно по решению проблемы КНДР - МИД РФ

Россия и Китай намерены продолжать тесную координацию в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове, заявили в МИД РФ.

В понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов принял временного поверенного в делах Китайской Народной Республики в Российской Федерации Фань Сяньжуна.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова. Подтверждена нацеленность России и Китая на поддержку процесса ее политико-дипломатического урегулирования и продолжение тесной координации на данном направлении", - заявили на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, КОНТАКТЫ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]