24 человека попали в больницы после ДТП с автобусом в Екатеринбурге

По уточненным данным, в ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали 26 человек, из них 24 госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе горздрава Екатеринбурга.

"Всего пострадавших было 26, двое отказались от госпитализации. Трое подростков были госпитализированы в детскую больницу, остальные - в травматологические отделения других медучреждений", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что взрослые пассажиры доставлены в больницы N23, N24 и N36.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, водитель автобуса и кондуктор отказались от госпитализации, водитель легкового автомобиля доставлен на медицинское освидетельствование.

В Екатеринбурге в понедельник столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Daewoo Nexia. По предварительным данным, всего пострадали 24 человека, в том числе 22 были доставлены в больницы, три человека находятся в тяжелом состоянии.