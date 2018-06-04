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СНГ 04.06.2018 17:44

24 человека попали в больницы после ДТП с автобусом в Екатеринбурге

По уточненным данным, в ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали 26 человек, из них 24 госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе горздрава Екатеринбурга.

"Всего пострадавших было 26, двое отказались от госпитализации. Трое подростков были госпитализированы в детскую больницу, остальные - в травматологические отделения других медучреждений", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что взрослые пассажиры доставлены в больницы N23, N24 и N36.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, водитель автобуса и кондуктор отказались от госпитализации, водитель легкового автомобиля доставлен на медицинское освидетельствование.

В Екатеринбурге в понедельник столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Daewoo Nexia. По предварительным данным, всего пострадали 24 человека, в том числе 22 были доставлены в больницы, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, УРАЛ, ДТП, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ-3


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]