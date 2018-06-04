Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9875 RUR   0.0273 GBR   2.273 TRY   0.3665

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.81 Brent   76.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 18° 26° 7 Июн 18° 30° 8 Июн 19° 30°

Регион 04.06.2018 17:58

Министр обороны Армении обсудил в Москве вопросы ВТС

Министр обороны Армении Давид Тоноян в рамках визита в Москву встретился с гендиректором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым и гендиректором акционерного общества "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, на встречах были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военно-технической сфере.

Ранее сообщалось, что Д.Тоноян в понедельник вылетел в Россию. Глава Минобороны примет участие в очередном заседании совета глав оборонных ведомств стран СНГ в городе Кызыл.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВТС


Похожие новости


Глава МИД Армении считает, что стратегическое сотрудничество с Россией не требует объяснений Президент Армении хочет, чтобы отношения республики с Россией стали глубже и шире Глава МИД Армении Мнацаканян посетит Россию с визитом 7 июня - МИД РФ Премьер Армении рассчитывает на активизацию сотрудничества с РФ в сфере ВТС Лавров обсудил по телефону с новым главой МИД Армении актуальные вопросы союзнического взаимодействия Западные кураторы новых властей в Армении будут стремиться ухудшить отношения с Россией – эксперт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]