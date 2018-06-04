Министр обороны Армении обсудил в Москве вопросы ВТС

Министр обороны Армении Давид Тоноян в рамках визита в Москву встретился с гендиректором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым и гендиректором акционерного общества "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, на встречах были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военно-технической сфере.
Ранее сообщалось, что Д.Тоноян в понедельник вылетел в Россию. Глава Минобороны примет участие в очередном заседании совета глав оборонных ведомств стран СНГ в городе Кызыл.
Алиев заявил о выполнении всех совместных решений, принятых с Рухани
Министр обороны Азербайджана встретится с коллегами из стран СНГ в Кызыле
Президент Алиев провел встречу с руководителем Аппарата президента Ирана
Fitch подтвердило рейтинг МБА на уровне B-, повысило рейтинг устойчивости банка
Курс манат/доллар на 5 июня - 1,7 манат/$1
Bank of Baku планирует в 2018г обнулить обязательства перед Центробанком
Британец Харри Кейн признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES
Азеригаз в январе-мае газифицировал свыше 240 многоэтажных жилых домов
Ливневые дожди привели к частичному разрушению автомобильного моста через реку Гейчай в Азербайджане
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Евлахском районе
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
БВШН и южнокорейская компания HMC подписали соглашение
В Баку состоялся тематический урок «Город над Невой»
Компания Bakcell отметила Международный День Защиты Детей в общественном реабилитационном центре UAFA в Гяндже
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»