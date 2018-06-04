Министр обороны Армении обсудил в Москве вопросы ВТС

Министр обороны Армении Давид Тоноян в рамках визита в Москву встретился с гендиректором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым и гендиректором акционерного общества "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, на встречах были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военно-технической сфере.

Ранее сообщалось, что Д.Тоноян в понедельник вылетел в Россию. Глава Минобороны примет участие в очередном заседании совета глав оборонных ведомств стран СНГ в городе Кызыл.