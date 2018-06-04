Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Евлахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3 млн манатов на строительство автодороги в Евлахском районе.

Автодорога Мингечевир-Бахрамтепе-Гоюнбинеси-Гаджимахмудлу-Нураллар-Гараманлы-Намирли соединит 7 населенных пункта, в которых проживают 7 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков