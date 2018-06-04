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04.06.2018 18:01

Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Евлахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3 млн манатов на строительство автодороги в Евлахском районе.

Автодорога Мингечевир-Бахрамтепе-Гоюнбинеси-Гаджимахмудлу-Нураллар-Гараманлы-Намирли соединит 7 населенных пункта, в которых проживают 7 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, АВТОДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]